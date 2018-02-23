За три года около 24 тысяч человек отказались от гражданства Украины

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Около 24 тысяч человек отказались от украинского гражданства за последние три года из-за сложной экономической ситуации в стране, заявила замглавы миграционной службы Украины Татьяна Никитина.

Ранее украинские СМИ сообщили, что президент Петр Порошенко в 2017 году лишил гражданства более 5 тысяч человек. Получили гражданство около тысячи человек.

"Вышли из украинского гражданства за последние три года у нас около 24 тысяч граждан", — цитирует Никитину в пятницу агентство "Украинские новости".

По ее словам, такое большое число граждан, вышедших из украинского гражданства, связано со сложной экономической ситуацией в стране.

Никитина также заявила, что миграционная служба зафиксировала уменьшение числа иностранцев, желающих получить гражданство Украины.