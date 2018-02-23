Трамп объявил о крупнейшем пакете санкций против КНДР

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР, говорится в выдержках из речи президента Дональда Трампа, которую распространил Белый дом.
"Сегодня я объявляю, что мы запускаем крупнейший за все время пакет санкций против северокорейского режима. Министерство финансов вскоре предпримет новые действия по дальнейшему отсечению источников дохода и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы и поддержания вооруженных сил", — заявил Трамп.
В санкционный список включат 56 судов, судоходных и торговых компаний, которые, как считают в Вашингтоне, помогают Северной Корее избегать санкций.
При этом СМИ не раз сообщали о танкерах, которые в обход санкций поставляют нефть в КНДР, перекачивая ее в открытом море на северокорейские суда.