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В мире

Россия подняла в ПА ОБСЕ вопрос об ущемлении прав русских на Украине

17:2623.02.2018
(обновлено: 17:35 23.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фотоСессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Представители российской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) под руководством вице-спикера Госдумы Петра Толстого провели переговоры с верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньером, призвав к уходу от двойных стандартов при защите интересов нацменьшинств и подняв вопрос об ущемлении прав русских на Украине и в Прибалтике.

Флаг на здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"На протяжении последних 20 лет проблемы, связанные с русскими в странах Балтии, оставались вне внимания европейских организаций, во всяком случае, на это успешно закрывались глаза", — сказал в ходе встречи Толстой, слова которого приводит его пресс-служба.

Он добавил, что недопустимо защищать права, например, только венгров и не обращать внимания на 15 миллионов русских, которые пострадают от принятия украинского закона об образовании. "Хочу напомнить, что и гражданская война на Украине разгорелась именно из-за вопроса о языке", — добавил Толстой.

Заньер сообщил, что крайне обеспокоен этим законом и направил письма в Министерство образования Украины и Государственную телевизионную компанию, так как такая политика лишила национальные меньшинства возможности иметь даже отдельные программы на своих родных языках. "Вчера я был в Страсбурге и обсуждал эти вопросы в Совете Европы, в том числе в рамках Венецианской комиссии. Я заручился их поддержкой и знаю, что и Совет Европы, и Венецианская комиссия будут и дальше работать над этим вопросом", — заверил Заньер.

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Верховный комиссар затронул тему нарушения прав национальных меньшинств в Прибалтике. Он выразил озабоченность дискриминационными по отношению к русскому языку законами в Латвии, а также законом об участниках Второй мировой войны, который приравнивает к таковым членов латышского легиона "Ваффен СС".

"К счастью, верховный комиссар прекрасно понимает, что в принятии закона об образовании на Украине есть политическая подоплека и она превалирует над всем остальным. По словам г-на Заньера, во время его визита на Украину ему пытались объяснить причины принятия такого закона: якобы Россия ведет против Украины войну, а русские на Украине, чтобы доказать, что они украинцы, должны выучить язык. Почему русские должны доказывать, что они украинцы, не совсем понятно. Само это утверждение уже является дискриминационным по отношению к 1/3 украинского общества", — сказал Толстой по итогам встречи.

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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Седой Команданте
Наконец -то заговорили о русских, именно о русских, без этого идиотского термина русскоязычный. Русскоязычным могут быть и хохлы и кто еще, но их права для власти РФ может и должны быть интересны, но права русских как-то интереснее. Естественно для власти России должны быть интересны права всех коренных народов РФ, украинцы, как пришлые, к коренным народам России не относятся, к счастью.
17:44
23.02.2018
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николай богомолов
а мы там участвуем????
17:35
23.02.2018
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