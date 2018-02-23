Китай и Япония договорились работать над улучшением двусторонних отношений

Горожане на территории многофункционального комплекса Sanlitun Soho в Пекине. Архивное фото

Горожане на территории многофункционального комплекса Sanlitun Soho в Пекине. Архивное фото

ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Член Госсовета КНР Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, и секретарь совета национальной безопасности Японии Сетаро Яти договорились работать над улучшением двусторонних отношений и развитием практического сотрудничества, говорится в сообщении МИД КНР.

Встреча Ян Цзечи и Яти состоялась в пятницу в Пекине.

"Китайская сторона готова совместно с японской содействовать улучшению и развитию двусторонних отношений, а также развитию практического сотрудничества на всех уровнях", — заявил Ян Цзечи, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Китайский дипломат также выразил надежду на то, что и японская сторона сделает аналогичные усилия.

Яти со своей стороны заверил, что Токио готов работать над улучшением и устойчивым развитием китайско-японских отношений.

У Китая и Японии сохраняются напряженные отношения из-за исторических вопросов и территориального спора в Восточно-Китайском море.