ЕС потребует от Киева вернуть миллионы, потраченные на яму на границе

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Европейский союз потребует от Киева вернуть деньги из бюджета на модернизацию КПП на границе с Украиной: в Брюсселе полагают, что средства были разворованы властями, пишет интернет-портал "Страна.ua".
"Миллионы евро от ЕС без стеснения разворовали, а пункты пропуска так и не починили. Поэтому на границе Украины с европейскими странами вечные пробки, инфраструктуры нет. Самый возмутительный факт — на одном из КПП на Волыни, "Устилуг — Зосин", просто вырыли котлован и списали под это дело три миллиона евро", — рассказал собеседник издания.
После этого скандала Украина может не рассчитывать на помощь от Европы, добавил источник.
Евросоюз неоднократно просил Киев провести финансовый аудит, однако эти предложения всячески блокировались украинской стороной. Чиновники, как отмечает Верещук, проявляли "правовой нигилизм", срывая все сроки, нарушая правила и не выполняя условий договоров, поскольку были уверены, что ответственность в любом случае понесет государство.