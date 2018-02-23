ЕС потребует от Киева вернуть миллионы, потраченные на яму на границе

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Европейский союз потребует от Киева вернуть деньги из бюджета на модернизацию КПП на границе с Украиной: в Брюсселе полагают, что средства были разворованы властями, пишет интернет-портал "Страна.ua".

Ранее глава украинского Минфина Александр Данилюк сообщил, что ЕС принял решение свернуть финансирование этой программы. Проект действовал с 2014 года, за это время Киев получил около 30 миллионов донорской помощи. По словам источника издания в Еврокомиссии, две трети этого бюджета просто "исчезли".

"Миллионы евро от ЕС без стеснения разворовали, а пункты пропуска так и не починили. Поэтому на границе Украины с европейскими странами вечные пробки, инфраструктуры нет. Самый возмутительный факт — на одном из КПП на Волыни, "Устилуг — Зосин", просто вырыли котлован и списали под это дело три миллиона евро", — рассказал собеседник издания.

После этого скандала Украина может не рассчитывать на помощь от Европы, добавил источник.

Между тем скандал с волынским КПП — не единственный в своем роде. По словам директора Центра Балто-Черноморских исследований Ирины Верещук, долгое время работавшей мэром приграничной Равы-Русской, похожий случай произошел и на пункте пропуска "Краковец — Корчова". Польская сторона оперативно выполнила свою часть работы, тогда как с украинской стороны смогли вырыть лишь котлован, который стал олицетворением "дремучей коррупции, ограниченности и полной безответственности".

Евросоюз неоднократно просил Киев провести финансовый аудит, однако эти предложения всячески блокировались украинской стороной. Чиновники, как отмечает Верещук, проявляли "правовой нигилизм", срывая все сроки, нарушая правила и не выполняя условий договоров, поскольку были уверены, что ответственность в любом случае понесет государство.