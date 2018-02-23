Сторонники политических реформ и сотрудники правоохранительных органов у здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

Сторонники политических реформ и сотрудники правоохранительных органов у здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович допустил возможность переименования Верховной рады.

"Верховная рада Украины — само название является советским наследием. Я думаю, что это еще требует каких-то дискурсов, обсуждений, для нас это новая идея", — заявил Вятрович.

В качестве одного из вариантов рассматривается термин "Национальное собрание Украины".

Слово "рада" по-русски означает "совет". В советское время высший законодательный орган Украинской ССР, как и других республик, назывался Верховным советом. После провозглашения независимости в августе 1991 года стало употребляться украинское название — Верховная рада.

Это официальное наименование было закреплено в июне 1996 года, когда в стране приняли новую конституцию.

Вятрович известен как активный борец с "коммунистическим прошлым" Украины и один из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, запрещающего пропаганду советской символики. В соответствии с законом, на Украине прошла волна переименований городов и улиц, названных в честь государственных деятелей СССР, а также были снесены многие советские памятники.