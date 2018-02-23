Узбекистан пригласил Россию и США на конференцию по Афганистану

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия, Китай и США приглашены для участия в международной конференции по Афганистану в Ташкенте в конце марта, заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Международная конференция по урегулированию ситуации в Афганистане запланирована в Ташкенте на 26-27 марта.

"Что касается тех сторон, которые получили приглашения. Мы исходили из того, что есть реальность, есть реальные силы, которые уже вовлечены достаточно глубоко и от которых в значительной степени может зависеть ход дальнейшего развития событий. Поэтому мы решили пригласить на глобальном уровне Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику, Соединённые Штаты", — сказал он.

Камилов добавил, что также приглашены Пакистан, Иран и Индия на региональном уровне.

"Кроме того, среди международных организаций — это ООН и Европейской союз", — сказал глава МИД Узбекистана.

Он отметил, что у Узбекистана нет иллюзий, что после конференции в Афганистане сразу начнется политический диалог.