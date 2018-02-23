Кучма сожалеет, что в законе о реинтеграции Донбасса нет слов о "Минске-2"

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Представитель Киева на переговорах по Донбассу в Минске Леонид Кучма заявил, что сожалеет о том, что в законе о реинтеграции Донбасса нет упоминания о минских соглашениях.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а не подконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.

"Мое личное мнение: жаль, что в этом документе нет ссылки на минские соглашения. Весь мир говорит, что это единственный сегодня документ, базовый, на основе которого можно вести хоть какие-то переговоры, а украинцы – нет", — сказал Кучма в ходе IV Балтийско-черноморского форума, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина".

По его словам, принятый документ в своем большинстве политический. "Я считаю, что это политический документ в большинстве своем, и если бы под него был подложен фундамент, как это выполнить, я бы тогда сказал, где он будет работать", — добавил Кучма.