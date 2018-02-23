Наглый крокодил украл у рыбака улов

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором огромный крокодил отбирает улов у рыбака. Запись опубликована на YouTube.

Мужчина вытаскивает рыбу из воды и вдруг замечает, что с другого конца водоема к нему стремительно приближается крокодил. Рыбак кричит, пытаясь отпугнуть животное, однако рептилия подплывает к берегу и срывает "добычу" прямо с удочки.

При этом автор видео, судя по всему, нисколько не боится хищника, а только выражает возмущение и досаду из-за потерянного улова.