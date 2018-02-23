Власти Финляндии поздравили Эстонию со 100-летием независимости

ХЕЛЬСИНКИ, 23 фев — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министр страны Юхи Сипиля в компании членов правительства Финляндии поздравили жителей Эстонии со столетием независимости на эстонском языке в видеоролике, который размещён в социальной сети Facebook в аккаунтах президента и правительства.

Столетие независимости Эстония отмечает 24 февраля.

В начале видеоролика Саули Ниинистё на эстонском языке зачитывает строки из книги эстонского писателя Антона Хансена Таммсааре "Правда и справедливость".

"Этими словами эстонский народный писатель Антон Хансен Таммсааре начинает рассказ о строительстве дома в романе "Правда и справедливость". То же самое можно сказать и о нас — финнах. Не только сотню — многие сотни лет мы строим наши дома рядом. Мы будем делать это и в будущем. Мы строим нашу общую историю с вами. С нашими соседями. С нашими друзьями", — сказал президент Финляндии.

Премьер-министр Финляндии Юхи Сипиля в компании министров правительства также поздравил эстонцев с праздником.

"Мы, финны и эстонцы, работаем и живем вместе изо дня в день. Наше сотрудничество является всеобъемлющим, и мы хотели бы сделать его ещё более тесным. Мы поздравляем вас с большим праздником и желаем счастья!" — отметил Сипиля.

После этого глава правительства и министры на эстонском языке хором поздравили жителей Эстонии с юбилеем.

В Хельсинки, в Финляндии, начиная с пятницы, широко отмечают 100-летие независимости Эстонии. В центре столицы на многих исторических и центральных зданиях вывешены флаги Эстонии. Телебашня в Хельсинки все три дня (23-25 февраля) будет подсвечена цветами эстонского флага. В субботу государственное телевидение Финляндии проведёт прямые трансляции из Таллина, где пройдут утренние торжественные мероприятия и военный парад, а вечером финские зрители в прямом эфире будут следить за торжественным приёмом у президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Тарту.