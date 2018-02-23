Илон Маск назвал "пароль" от глобального интернета

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск в шутку поделился в Twitter "паролем" для получения доступа к всемирной сети Wi-Fi.

"Никому не говорите, но пароль от Wi-Fi – "марсиане", — написал Маск на своей странице в социальной сети.

Пользователи Twitter оценили шутку Маска и ответили главе SpaceX в комментариях.

"Буду держать это в секрете", — пообещал Carlos Marques

"Пароль из восьми символов устарел, Илон. Пожалуйста, поменяйте его на martiansaresexy (марсиане сексуальны — Прим. ред.)", — написал один из подписчиков.

"К сожалению, я с Плутона", — сетует bunny.

В четверг с космодрома Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 со спутниками для раздачи интернета Microsat 2a и Microsat 2b и испанским телекоммуникационным спутником Paz.