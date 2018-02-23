В администрации Порошенко готовят стратегию приобретения членства в НАТО

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Разрабатываемый администрацией президента Украины законопроект о национальной безопасности закрепит стратегические шаги страны на пути приобретения членства в НАТО, заявила представитель президента Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что парламент может 1 марта рассмотреть в первом чтении закон о национальной безопасности, который разрабатывает администрация президента Украины. Документ пока не зарегистрирован в Раде.

"Там будет четко определено, какие службы, какие институты будут входить в национальную безопасность и оборону. Это Служба безопасности Украины, Нацгвардия, вооруженные силы Украины, войска спецназначения и прочее. Этот законопроект определит основную стратегию Украины по тем стандартам, которые должна взять на себя в одностороннем порядке Украина, чтобы наши европейские, евроатлантические партнеры увидели, что мы в одностороннем порядке, даже не имея плана присоединения к НАТО, уже осуществляем соответствующие мероприятия", — сказала Луценко журналистам в пятницу.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.