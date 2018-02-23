Суд перенес дату слушаний по закрытию представительства ДНР во Франции

ПАРИЖ, 23 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Суд французского города Экс-ан-Прованс во второй раз перенес слушания по делу о закрытии представительского центра самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) во Франции, сообщил РИА Новости глава представительства Юбер Файяр.

Изначально дело должно было рассматриваться 11 января, однако адвокат представительства настоял на переносе даты, поскольку повестка пришла в конце декабря, в канун рождественских праздников. Тогда слушания перенесли на 1 марта.

"Мы получили известие о том, что слушания перенесли на более поздний срок. Во Франции, когда такие решения принимаются, дату сразу не называют. Ее должен узнать наш адвокат", — сказал Файяр.

Он добавил, что "первый вывод, который напрашивается, — это то, что дело не имеет для французской стороны особой срочности".