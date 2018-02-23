Суд перенес дату слушаний по закрытию представительства ДНР во Франции

ПАРИЖ, 23 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Суд французского города Экс-ан-Прованс во второй раз перенес слушания по делу о закрытии представительского центра самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) во Франции, сообщил РИА Новости глава представительства Юбер Файяр.
"Мы получили известие о том, что слушания перенесли на более поздний срок. Во Франции, когда такие решения принимаются, дату сразу не называют. Ее должен узнать наш адвокат", — сказал Файяр.
Он добавил, что "первый вывод, который напрашивается, — это то, что дело не имеет для французской стороны особой срочности".