В ЛНР сообщили о перегруппировке сил ВСУ у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики проводят перегруппировку сил у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Нами выявлено перемещение артиллерийской техники из состава четвертого дивизиона 44-й артиллерийской бригады из пункта временной дислокации в зону ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в район населенного пункта Новоайдар с целью дальнейшего перемещения к линии боевого соприкосновения для осуществления преступных провокаций", — сказал он.

Марочко заявил, что Киев по-прежнему рассматривает силовой вариант разрешения конфликта на Донбассе и "для этого продолжает проводить перегруппировку войск, а также усиливать подразделения ВСУ на линии разграничения сторон".

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