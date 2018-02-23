В ЛНР сообщили о перегруппировке сил ВСУ у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики проводят перегруппировку сил у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Марочко заявил, что Киев по-прежнему рассматривает силовой вариант разрешения конфликта на Донбассе и "для этого продолжает проводить перегруппировку войск, а также усиливать подразделения ВСУ на линии разграничения сторон".
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