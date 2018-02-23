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В мире

Гiперлупу – быть! В Сети высмеяли план Киева запустить сверхзвуковые поезда

13:5023.02.2018
(обновлено: 14:31 23.02.2018)
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© Фото : аккаунт Hyperloop One в FacebookИспытательная площадка Hyperloop OneИспытательная площадка Hyperloop One
© Фото : аккаунт Hyperloop One в Facebook

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пользователи соцсетей скептически отнеслись к объявлению о начале тестирования сверхзвуковой транспортной системы Hyperloop на Украине.

О реализации проекта Илона Маска говорил глава министерства инфраструктуры Владимир Омелян. Впрочем, по его словам, пока речь идет о создании центра транспортных инноваций, разработки которого позволят развернуть в Днепре первую тестовую площадку.

Концепт капсулы Hyperloop Transportation Technologies. Архивное фото
© Предоставлено пресс-службой Hyperloop Transportation Technologies
На Украине начнут тестировать сверхзвуковую транспортную систему Hyperloop
Пользователи соцсетей сразу же разразились шутками и фантазиями на тему того, как будет выглядеть Hyperloop "по-украински". В Twitter для этого даже завели аккаунт под названием "Гiперлуп".

"Как вам Днепр будущего? Хотите прокатиться на Гiперлупе?" — гласит одна из записей. Если захотите, то расплатиться за проезд можно будет лишь карточкой "ПриватБанка", — шутят авторы аккаунта.

К слову, в январе этом банке выявили многомиллиардные хищения. Украинский блогер Алексей Житкевич предполагает, что и запуск Hyperloop на Украине не пройдет без "шероховатостей".

"Hyperloop в Украине будет убыточным, так как 50 процентов пассажиров будут льготниками, 25 процентов найдут способ не платить за проезд, остальные 25 процентов будут платить, но стоимость проезда будет слишком низкой, так как на носу очередные выборы, а тариф поднимать нельзя, чтобы не обидеть электорат", — рассуждает Житкевич на своей странице в Фейсбуке.

Возле входа на станции вырастут ларьки с шаурмой, секондхэнды, кофейни и игровые автоматы, в переходах развернется торговля овощами и фруктами, прогнозирует блогер.

"Власть объявит "год борьбы с ларьками", но год превратится в десятилетие, а уже потом в столетнюю войну. Победят ларьки", — шутит он.

А на популярной странице выдуманного политтехнологами кандидата-мажоритарщика Юрия Жаботюка приводятся плюсы появления "Гiперлупа" в Харьковской области. А это, как шутят авторы аккаунта, точно произойдет благодаря "мощному Змиевскому лобби" и "отлаженным связям с "уважаемым Илоном Ерроловичем".

Вакуумный поезд Hyperloop. Архивное фото
© Фото : официальный сайт Hyperloop Transportation Technologies Inc
Первые решения о строительстве Hyperloop в России примут в 2018 году
"Престиж. Как когда-то Киевская Русь поднялась на пути из варяг в греки, Змиевщина имеет все шансы сделать качественный рывок в будущее. Гiперлуп — это инновации, международные связи, рост макро- и микроэкономических показателей. Гiперлупу на Змиевщине быть!" — агитирует вымышленный политик.

Система Hyperloop представляет из себя соединение стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической "подушке". В теории транспорт по трубе можно разогнать до 1,2 тысячи километров в час. Пользователи предложили свои варианты "прототипа" и билетов.

В целом многие комментаторы уверены — сейчас на Украине есть задачи и поважнее реализации проектов Илона Маска.

"Мне кажется Украине нужно сначала научиться работать с трубами горячего водоснабжения, а уже потом браться за #hyperloop", — резюмирует Adel Shakhin.

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В мире
Комментарии
11 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
sergei
Используйте свою ГТС , всё равно в ней газу скоро будет нема . Вот по этим трубам свою гиперскую лупу и запускайте . )))))))))))))
14:17
23.02.2018
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Руслан Тлеуж
Разогнать до 1,2 км/час поезд можно даже руками, если много мужиков навалятся -))). Ну а если говорить серьезно-полнейшая утопия: откачать воздух из трубы-тоннеля, в которую постоянно входят и из которой выходят поезда-невозможно! Кто когда-нибудь работал с вакуумными камерами объемом сотни кубометров, меня поймет. А здесь-сотни тысяч кубометров! Да и зачем такая скорость в/на сравнительно небольшой Украине? Лучше закупите у нас или у Филипса скоростные поезда и гоняйте 180 км/час по обычным железным дорогам, только слегка укрепите пути. А еще я читал: превышать 250 км/час по земле невыгодно-дешевле летать (уж очень велико на таких скоростях сопротивление плотного воздуха в приземном слое).
14:09
23.02.2018
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