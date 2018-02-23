Украинские силовики обстреляли санитарный автомобиль, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли санитарный автомобиль, перевозивший раненого ополченца, три человека погибли, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, накануне украинские силовики открыли минометный огонь по позициям ДНР в районе города Докучаевск, ранен один ополченец. Для его эвакуации был запрошен режим тишины.

"Санитарный автомобиль марки "УАЗ", перевозивший раненого военнослужащего, был цинично расстрелян противотанковой управляемой ракетой… Результат очевиден, санитарный автомобиль, имевший легко различаемые знаки с красным крестом, подбит, убиты три человека: санинструктор, водитель-санитар и раненый военнослужащий", — сказал Басурин.

При этом силовики, по словам Басурина, "преподнесли украинской аудитории это убийство, как уничтожение нашей БМП, которая якобы осуществляла разведку". Басурин отметил, что подобные действия нарушают Женевскую конвенцию, предусматривающую гуманное отношение к раненым.