МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не позволит поставить вино в один ряд с крепким алкоголем, а также признался, что пьет "традиционный французский напиток" дважды в день, сообщает радиостанция France Info.

"Здоровье общества столкнулось с напастью, которая выражается в том, что молодые люди все больше напиваются крепким алкоголем или пивом, но в случае с вином это не так", — заявил Макрон на пресс-конференции.

"Лично я пью вино днем и вечером", — рассказал французский лидер, добавив, что не допустит "никаких поправок по ужесточению алкогольного и табачного законодательства".

Дискуссия по этому вопросу разгорелась во Франции в начале февраля. Тогда министр здравоохранения Аньес Бузин заявила, что "винная индустрия заставляет верить", что вино отличается от других алкогольных напитков и обладает полезными свойствами, хотя как по мнению науки, так и с точки зрения здоровья общества, "пить вино — это то же самое, что пить пиво, водку или виски".

В ответ географ Жан-Робер Питт, писатель Бернар Пиво, онколог Давид Кайя и еще несколько десятков членов французской Академии вина опубликовали в газете Figaro статью, в которой призвали главу Минздрава "прекратить демонизировать вино" и назвали его "частью французской цивилизации".

Макрон еще во время предвыборной кампании выступал в защиту вина, подчеркивая, что оно "красной нитью проходит в литературе, кинематографе и коллективном сознании" Франции и является частью сервировки стола на французский манер.