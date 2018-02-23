МИД Турции вызвал нидерландского дипломата из-за резолюции о геноциде армян

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Временный поверенный в делах Нидерландов был вызван в МИД Турции после принятия нидерландской Палатой представителей парламента резолюции о признании геноцида армян в Османской империи, сообщает издание Daily Sabah.

Ранее в четверг депутаты нижней палаты парламента Нидерландов практически единодушно утвердили резолюцию о признании геноцида армян — 142 голоса против трех. Турция осудила принятую Нидерландами резолюцию.

"Мы призываем нидерландских политиков пересмотреть их необъективное отношение к Турции и не политизировать историю", — отметил в письменном заявлении представитель МИД Турции Хами Аксой.

В конце XIX — начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения армян. В частности, в 1915 году было уничтожено до 1,5 миллиона армян. Факт геноцида признан многими государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине — в Западной Армении". Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки.