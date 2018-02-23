Посольство США на Украине призвало соблюдать пеермирие в Донбассе

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Посольство США на Украине заявило о необходимости придерживаться режима прекращения огня в Донбассе.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря, однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"Мы получили сообщение о гибели украинской сестры-медика, которая пыталась оказать помощь гражданским вблизи линии соприкосновения, что еще раз напоминает о том, что конфликт не утихает", — говорится в сообщении посольства в Twitter. США призывают соблюдать полное прекращение огня.

Ранее украинские силовики заявили, что из-за обстрелов со стороны ополченцев в Донбассе погиб военный медик.