Хейли допустила, что Израиль и Палестина "не полюбят" план США по региону

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что план американского президента Дональда Трампа по Ближневосточному урегулированию почти закончен и будет представлен в ближайшее время, однако добавила, что израильтяне и палестинцы "не полюбят, но и не возненавидят его".

"Я думаю, что они (администрация) заканчивают его… Они скоро представят план. Ни одна из конфликтующих сторон не полюбит, но и не возненавидит его", — цитирует газета Washington Post Хейли, выступившую в Институте политики Чикагского университета.

Хейли рассказала, что советник Трампа Джаред Кушнер и спецпредставитель США по международным переговорам Джейсон Гринблатт "все еще колеблются между несколькими вариантами". Американский постпред не обозначила временные рамки обнародования документа.

Отвечая на вопрос о том, намерены ли США предложить в своем плане создание независимого палестинского государства, Хейли подчеркнула, что вопрос политического устройства региона "должны решить сами" конфликтующие стороны.

По словам американского постпреда, ей "сложно представить, чтобы они захотели создать" одно государство, она также добавила, что стороны "продвигают решение конфликта по принципу двух государств для двух народов".