Закон о реинтеграции Донбасса вступит в силу на Украине в субботу

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "страной-агрессором", обнародован в официальной газете "Голос Украины" и вступит в силу в субботу.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса, РФ названа в нем "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса — "оккупированными". Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, согласно закону, будут определяться президентом Украины по представлению министерства обороны и на основе предложений Генштаба ВСУ. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Перед подписанием закона Порошенко заявил, что этот документ не нарушает минские соглашения, а лишь закладывает основу для дальнейшего урегулирования конфликта мирным путем. Он поручил министру обороны и главе Генштаба до 1 апреля подать предложения по смене формата операции в Донбассе, а также по кандидатуре главы Объединенных сил, который и возглавит эту операцию.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что этот документ ставит крест на попытках мирного урегулирования конфликта. В самопровозглашенных республиках также заявили, что закон по Донбассу нарушает минские соглашения и развяжет руки военным. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.