МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует отказаться от должности спецпредставителя главы государства по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, которую в настоящее время занимает Бретт Макгерк, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников.

По данным источников издания, обязанности спецпредставителя президента США по борьбе с ИГ* скорее всего будут сокращены и переданы контртеррористическому бюро госдепартамента и другим ведомствам. Когда именно стоит ждать запланированных изменений не сообщается, также не известно, получит ли Макгерк другой дипломатический пост в администрации.

"Идея состоит в том, что (Макгерку) может быть предложено что-то еще в каком-то уголке правительства", — сообщил советник конгресса, знакомый с ситуацией.

"Большая часть успеха коалиции (по борьбе с ИГ*) связана с (деятельностью) Бретта Макгерка", — добавил один из чиновников.

Как пишет издание, вероятный уход Макгерка и упразднение должности спецпредставителя президента США по ИГ* может оставить значительный пробел в американской дипломатии в регионе. Некоторые нынешние и бывшие чиновники, напротив, полагают, что возможные изменения являются движением в правильном направлении. По их словам, после значительной победы над ИГ* эта должность изжила себя.

* Террористическая организация, запрещена в России