МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Бывший помощник госсекретаря США (2008-2009), экс-директор американской организации Freedom House и директор Института Маккейна Дэвид Крамер отказался давать показания в комитете по разведке палаты представителей, сославшись на пятую поправку к конституции США, которая позволяет гражданину не свидетельствовать против себя самого, передает телеканал Fox News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В конце декабря 2017 года Крамер получил повестку от главы комитета по разведке палаты представителей Дэвина Нунеса. Целью вызова стал поиск сведений о тех, кто стоит за составлением скандального досье на президента США Дональда Трампа.

Ранее телеканалу сообщили в комитете, что Крамер посещал автора досье, бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила в Лондоне в ноябре 2016 года. Там, по данным комитета, он получил информацию и копию документа, которую должен был передать американскому сенатору Джону Маккейну. По данным Fox News, на слушании 19 декабря комитет по разведке подтвердил, что Крамер сообщил о том, что знает источники, связанные с досье, но отказался их назвать.

Ранее газета New York Times писала, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.

В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".