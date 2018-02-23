Посол России в США отметил важность сотрудничества в борьбе с терроризмом

ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Миру необходимо налаживание военного сотрудничества для борьбы с терроризмом, а не противостояние между странами или группами, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на приеме, посвященном Дню защитника отечества.

"Боеспособность нашей армии не только является гарантией национальной безопасности и созидательного развития России, но и служит важным фактором глобальной стабильности. Эту мысль неоднократно отмечал президент России Владимир Путин", — сказал посол.

"Сегодня мир лицом к лицу столкнулся с беспрецедентным набором опасных угроз. Если к ним добавится долгосрочное противостояние между различными странами или группами стран, то это явно не пойдет никому на пользу. Мы просто обязаны объединять усилия в борьбе с таким злом, как терроризм, реально бросающим вызов цивилизации", — подчеркнул он.

По его словам, именно сейчас "как никогда востребовано развитие международного военного партнерства".

Антонов отметил, что общей задачей должна стать выработка системы равной и неделимой безопасности для всех. "Системы, адекватной современным кризисным явлениям, построенной на внеблоковой основе. Только так мы сможем обеспечить мир и спокойствие наших граждан", — резюмировал дипломат.