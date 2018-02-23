МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Офицер полиции, охранявший школу во Флориде, где на прошлой неделе произошла стрельба и погибли 17 человек, подал в отставку после того, как в его отношении было начато служебное расследование, сообщает телеканал АВС.

Шериф округа Бровард Скотт Исраэл заявил, что после инцидента в школе его помощник Скот Петерсен был отстранен от работы без сохранения зарплаты на время расследования. Поводом для начала расследования стала видеозапись, на которой видно, что вооруженный Петерсен так и не вошел в школу, когда там звучали выстрелы.

"Он должен был войти в школу, бросить вызов убийце и убить его", — заявил шериф, добавив, что Петерсен не сделал "абсолютно ничего", когда стоял рядом со зданием. После начала расследования помощник предпочел уйти в отставку.

Стрельба в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла 14 февраля. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Ранее адвокат Круза заявил, что его подзащитный намерен признать вину в том случае, если прокуроры не станут требовать для него смертной казни.