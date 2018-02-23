МОСКВА, 23 фев- РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Госдепартамента США с призывом к России согласиться на миротворческую миссию ООН в Донбассе.
"Госдеп фактически призывает Москву согласиться на то, чтобы миротворцы ООН сыграли роль оккупационной армии в Донбассе и отдали его на блюдечке киевскому режиму, а он уже проведёт давно намеченную зачистку Донбасса", — написал сенатор в своем Twitter.
При этом Пушков отметил, что такая схема является "понятной, но невозможной", и Госдепу пора это понять.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.