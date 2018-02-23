МОСКВА, 23 фев- РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Госдепартамента США с призывом к России согласиться на миротворческую миссию ООН в Донбассе.

"Госдеп фактически призывает Москву согласиться на то, чтобы миротворцы ООН сыграли роль оккупационной армии в Донбассе и отдали его на блюдечке киевскому режиму, а он уже проведёт давно намеченную зачистку Донбасса", — написал сенатор в своем Twitter.

При этом Пушков отметил, что такая схема является "понятной, но невозможной", и Госдепу пора это понять.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину, но речь может идти только об обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Киев, Вашингтон, Берлин и Париж практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В Москве эти инициативы сравнили с введением в Донбасс "оккупационной администрации".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.