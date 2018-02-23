Губернатора Миссури обвинили во вторжении в частную жизнь

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Губернатору американского штата Миссури Эрику Грейтенсу предъявлены уголовные обвинения во вторжении в частную жизнь, сообщил в пресс-релизе офис окружного прокурора Кимберли Гарднер.

Губернатор ранее признал, что изменял жене, и против него было начато расследование по подозрению в нарушении этических норм. Уголовные обвинения в тяжком преступлении предъявлены за то, что губернатор, предположительно, снял компрометирующее фото женщины, с которой у него был роман.

Грейтенс был задержан в четверг и отпущен после формального установления личности, уточнили в офисе прокурора.

Ранее женщина, с которой у Грейтенса был роман, призналась мужу, что губернатор угрожал использовать компрометирующее фото, если она публично признается в отношениях с ним. Муж скрытно записал разговор с женой, это стало уликой против губернатора.

Грейтенс считается одним из перспективных политиков-республиканцев. Он не планирует переизбираться на пост губернатора в 2020 году.

В США супружеская измена считается крупным промахом для политика и часто приводит к отставке или мешает политической карьере.