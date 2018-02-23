В штате Вашингтон неизвестный угрожал взрывом на военной базе

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Неизвестный грозил взрывом на военной базе Китсап в американском штате Вашингтон, он задержан, сообщил журналистам командир базы капитан Алан Шрейдер.

По словам Шрейдера, чье заявление транслировалось на странице базы в Facebook, к воротам базы подъехал черный джип. "Водитель заявил, что у него на теле и в машине были самодельные взрывные устройства", — командир базы. По его словам, водитель был задержан, на базе объявлена тревога, установлен периметр безопасности. Ведется расследование с участием ФБР.

"Ситуация под контролем", — подчеркнул Шрейдер. Он не уточнил, были ли найдены взрывные устройства, которыми грозил водитель джипа.