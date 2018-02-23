Источник не исключил переноса выборов президента Венесуэлы

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Выборы президента Венесуэлы, намеченные на 22 апреля, могут быть перенесены, сообщил РИА Новости осведомленный источник в дипломатических кругах.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что хочет провести 22 апреля вместе с выборами главы государства "мегавыборы" всех уровней законодательной власти, в том числе Национальной ассамблеи страны, законодательных собраний штатов и муниципалитетов. При этом по закону избранный в 2015 году парламент, где большинство мест получила оппозиция, должен работать до начала 2021 года с перевыборами в конце 2020 года.

"С учетом того, что выборы могут коснуться Национальной ассамблеи и других уровней законодательной власти, нельзя исключить переноса выборов на более поздний срок, а именно – на май", — сказал РИА Новости источник.

По словам собеседника агентства, проведение выборов на всех уровнях законодательной власти может потребовать дополнительной подготовки, поэтому нельзя исключать возможности переноса даты на более поздний срок.