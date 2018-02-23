ПРАГА, 23 фев – РИА Новости. Вряд ли в ЕС с опаской восприняли бы возможный выход Чехии из ЕС, поскольку, в отличие от Великобритании, которая является чистым спонсором бюджета ЕС, Чехия является чистым получателем европейских средств, заявил в четверг вечером чешский президент Милош Земан, выступая по TV Barrandov.

В парламентских выборах в октябре 2017 года третье место с 10,6% голосов заняло популистское движение "Свобода и прямая демократия", которое выступает за введение в законодательство страны общенациональных референдумов и предлагает начать с плебисцита о пребывании Чехии в составе Евросоюза. В связи с этим в местных СМИ становится все более популярным новое слово "чехсит" по аналогии с "брексит" в отношении покидающей ЕС Великобритании. Земан ранее заявил, что был бы не против проведения референдума о членстве в ЕС, но сам голосовал бы за сохранение Чехии в его составе.

"Думаю, что в Евросоюзе совсем не опасались бы (в случае референдума) нашего выхода из его состава. В отличие от Великобритании, которая является чистым спонсором бюджета ЕС, Чехия, наоборот — чистый получатель европейских средств", — сказал Земан.

Комментируя результаты недавнего опроса об отношении граждан Чехии к Евросоюзу, в котором 54% респондентов высказались за сохранение страны в ЕС, а 33% — против, Земан сказал, что он, в случае своего участия в опросе, точно был бы в числе первых 54%.

"Если бы на самом деле зашла речь о референдуме (о членстве в ЕС), я надеюсь, что нам удалось бы убедить общественность голосовать за сохранение Чехии в составе ЕС. Я не хотел бы, чтобы из страны уходили иностранные инвесторы, чтобы мы лишись весьма солидных европейских дотаций", — сказал президент.

По мнению Земана, представители республики в органах ЕС должны честно и своевременно доносить до своего тамошнего руководства то, что волнует или не нравится чешской общественности в деятельности этой организации.