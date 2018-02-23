США предупредили Ирак о последствиях покупки С-400 у России

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, комментируя возможную сделку между Ираком и Россией по приобретению зенитно-ракетных комплексов С-400, предупредила Багдад и другие страны о возможных последствиях в связи с принятые законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).
Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил РИА Новости, что Сирия, Ирак, Судан и Египет являются возможными претендентами на покупку у России С-400. Посол России в Багдаде Максим Максимов в свою очередь сообщил, что с иракской стороны поступят новые заявки на закупки вооружений российских производителей, среди них, вероятно, ЗРК С-400.
Как заявила Науэрт, США говорят со странами по всему миру, включая Ирак о CATSAA, "о возможной ответной реакции" на закупку российского оружия. "Мы дали ясно понять многим странам, с кем мы работали. Я не знаю, является ли эта сделка, о которой вы говорите, уже подписанной или нет", — добавила представитель госдепа.
Ранее Науэрт заявляла, что, по оценкам Вашингтона, антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к тому, что российский ОПК не досчитался примерно трех миллиардов долларов. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в свою очередь заявил, что цифры госдепа США о якобы имеющихся потерях российского ОПК от санкций взяты с потолка.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ недобросовестной и нечистоплотной конкуренцией — попыткой вытеснения с рынка путем шантажа, пояснив, что параллельно Вашингтон старается убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупки российской военной техники и вооружений и обещает компенсировать нехватку соответствующего оборудования своей продукцией.