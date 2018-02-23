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Рак на райском острове: как база США в Португалии несет смерть от онкологии

08:0023.02.2018
(обновлено: 08:01 23.02.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкДерево на острове Вилла Франку ду Кумпо у острова Сан-Мигель. Остров входит в состав архипелага Азорские острова в Атлантическом океанеДерево на острове Вилла Франку ду Кумпо у острова Сан-Мигель. Остров входит в состав архипелага Азорские острова в Атлантическом океане
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Игорь Гашков. Военное присутствие США в Португалии обернулось трагическими последствиями для местных жителей. Как удалось выяснить агентству Ruptly, в окрестностях американской базы Лажеш на острове Терсейра зафиксирован всплеск онкологических заболеваний. Со времен холодной войны население региона подозревает Вашингтон в тайном размещении ядерного оружия, губительном для окружающей среды. Как рассказали Ruptly португальские ученые, естественными причинами объяснить загрязнение почв, приводящее к массовых заболеваниям, невозможно.

Португальцы настаивают на расследовании. Соединенные Штаты, встревоженные высокой смертностью своих военнослужащих на Терсейре, еще в 1990-е направили туда специальную комиссию. Однако результаты ее работы были строго засекречены.

"Пусть США заплатят нам" 

Штаб-квартира Министерства обороны США
© AFP 2018
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На португальском острове агентство Ruptly столкнулось с острой враждебностью местных жителей к американцам. "Нынешний президент США говорит: "моя страна в первую очередь" — "America First", но здесь, на Азорских островах, острова в первую очередь, а Америка только потом", — объясняет бывший мэр города Прайя да Витория на Терсейре Карлуш Лима. Местный гражданский активист Маркуш Фагундеш хочет заставить Вашингтон заплатить. "Проблема существует, нет сомнения, что она вызвана американской авиабазой, значит, США несут ответственность, и они должны возместить наши потери", — говорит Фагундуш, намеренный довести дело до обсуждения в португальском парламенте.

© AP PhotoВоеннослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 год
© AP Photo
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 год

Однако планам большого расследования мешает недостаточность правовой базы. Хотя на Терсейре зафиксировано пятидесятикратное превышение нормативов загрязнения, в Португалии отсутствует экологическое законодательство, позволяющее дать ход этому делу. 

Бывший мэр Лима указывает на Лысый холм — естественную возвышенность, ставшую символом экологических проблем. На протяжении многих лет местные фермеры засеивают склоны этого холма, однако без малейшего результата. "Представьте себе наши плодородные почвы. Обычно на них вырастает все, что ни посеешь. Но здесь не так. Похоже, что-то неясным для нас образом выжигает посевы", — рассуждает Лима. В окрестностях Лысого холма располагаются остатки американской военной базы.

Тут не верят, что всплеск заболеваемости на Терсейре — просто случайность. "У местных те же гены, та же культура, те же пищевые привычки, как и у других португальцев. Единственная разница — это загрязнение от базы США в Лажеше", — говорит Норберто Мессиаш, профессор Высшей школы здравоохранения в Лиссабоне.

Отбиваться от коммунистов на Азорских островах

Депутат Александр Сидякин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Американская авиабаза на Терсейре была основана еще до холодной войны как пункт дозаправки самолетов США, направлявшихся в Европу. Никаких систем очистки не было, выливающееся авиатопливо впитывалось в почву острова, вызывая масштабное загрязнение.
Однако, как считают многие в Португалии, логистикой США не ограничивались. В Вашингтоне разрабатывали планы экстренных операций на случай продвижения СССР в Западную Европу. И Азорские острова были признаны стратегически важными для сдерживания коммунистической угрозы.

© AFP 2018 / US NAVY / Shane T. McCoyВоенная база X-ray Camp, Гуантанамо, Куба
© AFP 2018 / US NAVY / Shane T. McCoy
Военная база X-ray Camp, Гуантанамо, Куба

Португальский журналист-расследователь Нуно Симаш полагает, что американские власти заключили тайный договор с правительством Португалии о размещении ядерных боеголовок на острове. Это объясняет действия американцев после окончания холодной войны. В 1994 году база Лажеш официально была закрыта, хотя необходимость дозаправки самолетов сохранялась.

Португальские интернет-пользователи обратили внимание на странные отношения, связывающие остров Терсейра с США. Несмотря на закрытие базы, Вашингтон продолжает переводить средства в местный бюджет, а за что выплачиваются эти деньги — неясно.

В разговоре с РИА Новости российский военный эксперт Владимир Евсеев рассказал, что размещение американских военных объектов сопровождается скандалами во всем мире. "Проблема часто коренится в не вполне адекватном отношении США к местным жителям. Вашингтон стремится вывести своих военнослужащих, размещенных за рубежом, из правового поля, де-факто приравняв их к дипломатическим сотрудникам. Отсюда все эти истории об убийствах и изнасилованиях, совершаемых американскими военнослужащими на чужой земле. Но немаловажную роль играют и экологические трудности. В 2005 году американская база была выведена с территории Узбекистана. В качестве причины назывался вред окружающей среде. Все это легко объяснить. Чтобы соблюдать экологические стандарты, необходимо продумать и построить систему очистных сооружений, но этому очень редко уделяется внимание", — заключает Евсеев.

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