Турция осудила признание Нидерландами геноцида армян в Османской империи

АНКАРА, 22 фев — РИА Новости. Анкара решительно осуждает принятую Палатой представителей парламента Нидерландов резолюцию с признанием геноцида армян 1915 года в Османском государстве, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции в четверг.

Ранее в четверг Палата представителей парламента Нидерландов одобрила резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Депутаты нижней палаты утвердили инициативу практически единодушно: 142 голоса против трех.

"Решительно осуждаем принятие Палатой представителей парламента Нидерландов резолюции, которая признает геноцидом события 1915 года. Это безосновательное решение, принятое парламентом страны, которая до сих пор не признала геноцидом трагедию в Сребренице (где в июле 1995 года в результате операции армии боснийских сербов были убиты около 8 тысяч мусульман – ред.) в центре Европы, не имеет отношения ни к истории, ни к праву. Следовательно, оно не имеет юридической силы", — говорится в заявлении МИД Турции.

Отмечается, что позиция Турции по отношению к событиям 1915 года основана "на исторических фактах и правовых нормах". "Решение Европейского суда по правам человека доказывает нашу правоту по этому вопросу", — говорится в документе.

В конце XIX-начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения армян. В частности, в 1915 году было уничтожено до 1,5 миллиона армян. Факт геноцида признан многими государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине — в Западной Армении". Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки.