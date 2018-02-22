В Госдепе заявили, что у США "относительно крепкий" альянс с Турцией

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт, комментируя возможный разворот Турции в сторону Ирана и России, заявила, что у Вашингтона "относительно крепкий" альянс с Анкарой.

Отвечая на вопрос, обеспокоены ли США, что Турция перемещается в сторону Ирана и России, Науэрт сказала, что "Турция является нашим партнером по НАТО".

"У нас определенно есть разногласия с турецким правительством. Но мы считаем, что у нас относительно крепкий альянс с ними. Это естественно, что они захотят отношений с другими правительствами, и мы не будем вставать между ними, я думаю, что мы уверены в наших отношениях с Турцией", — сказала Науэрт.