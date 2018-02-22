Москаль призвал сделать главе минздрава Украины "прививку от глупости"

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль резко ответил на заявление и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори не были растаможены должным образом и до сих пор не используются.

Во время заседания областного совета Москаль заявил, что и.о. министра необходима "прививка от глупости", и нецензурно высказался в адрес чиновницы.

Ранее Супрун сообщила о том, что вакцины от кори, которые передала Венгрия Закарпатью, формально считаются контрабандными, так как не прошли процедуру растаможивания.

В 2017 году на Украине было зафиксировано 4782 случая заболевания корью, на 14 января 2018 года зарегистрировано 1285 заболевших. Восемь человек погибли.