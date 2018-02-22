Госдеп призвал Россию согласиться на миссию ООН в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (42)

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Госдепартамент США призывает Россию согласиться на миссию ООН в Донбассе, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Россия неоднократно демонстрировала, что может остановить насилие, если захочет этого. США вновь призывают Россию приказать своим подручным силам реализовать полное прекращение огня, вывести свои силы и тяжелые вооружения из Восточной Украины и согласиться на активную миротворческую миссию ООН", — сказала Науэрт.

Россия ранее опровергала обвинения во вмешательстве в конфликт на Украине.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В Москве эти инициативы сравнили с введением в Донбасс "оккупационной администрации".