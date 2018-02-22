Аббас находится в больнице на плановом обследовании, чувствует себя хорошо

ГАЗА, 22 фев — РИА Новости. Палестинский лидер Махмуд Аббас проходит плановое обследование и чувствует себя хорошо, заявил член центрального комитета правящего в Палестине движения ФАТХ Хусейн аш-Шейх местному агентству "Маан".

Агентство Рейтер ранее сообщило, что 82-летний Аббас находится в одной из клиник в США, куда приехал на этой неделе для участия в заседании Совета безопасности ООН.

"Президент… находится в добром здравии", — приводит агентство слова чиновника.

Он добавил, что слухи об ухудшении здоровья Аббаса не соответствуют действительности.