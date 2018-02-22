Суд в США отклонил просьбу Манафорта об изменении меры пресечения

ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Суд в США отклонил просьбу бывшего главы предвыборной кампании Дональда Трампа — Пола Манафорта изменить меру пресечения и условия залога, в результате он останется под домашним арестом, сообщается в материалах суда.

"Отклонить без права на обжалование обращение обвиняемого Манафорта", — говорится в протоколе, опубликованном на сайте федерального суда. Суд поясняет, что "именно домашний арест обеспечивает необходимые меры безопасности" по содержанию обвиняемого. Таким образом, Манафорт остается под домашним арестом.

Делом Манафорта в рамках так расследования так называемого "российского вмешательства" в выборы в США занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Ранее Мюллер предъявил Манафорту и его бывшему заместителю и деловому партнеру Рику Гейтсу обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации в качестве иностранного агента при ведении лоббистской деятельности в интересах иностранного правительства. В среду издание Politico сообщило, что против Манафорта и Гейтса выдвинуты новые требования, содержание которых хранится в судебной тайне и не разглашается.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".