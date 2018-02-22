В украинских Черновцах разрешили вывешивать бандеровский флаг

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Депутаты городского совета украинского города Черновцы большинством голосов приняли решение об использовании красно-черного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*) во время отдельных праздников. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В решении парламентариев говорится, что флаг необходимо использовать "в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы".

Горсовет рекомендовал всем предприятиям, учреждениям и организациям вне зависимости от форм собственности вывешивать красно-черный флаг "в памятные дни".

Ранее подобное решение приняли Киевский, Львовский и Ивано-Франковский горсоветы.

В 2015 году президент Украины Петр Порошенко присвоил ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" страны, а участники организации получили право на социальные гарантии.

В России осудили это решение, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц".

* Экстремистская организация, запрещенная в России