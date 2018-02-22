Вернувшиеся в ЛНР пленные пожаловались в ООН на пытки в украинских тюрьмах

Украинские пленные во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

Украинские пленные во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

ЛУГАНСК, 22 фев — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики на встрече с представителем мониторинговой миссии ООН по правам человека Фионой Фрейзер передали обращения пленных, возвращенных в республику из заключения с территории подконтрольной Киеву, сообщила на брифинге руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

"Сегодня у нас состоялась очередная встреча с госпожой Фрейзер, обсуждались вопросы соблюдения прав человека на территории Украины. Ключевым вопросом, который был поднят, стало содержание в тюрьмах и колониях лиц, задержанных в связи с конфликтом", — сказала Кобцева.

Она уточнила, что обсуждали условия содержания удерживаемых лиц на подконтрольной Киеву территории и в ЛНР.

"От лиц, которые были освобождены 28 декабря в рамках последнего обмена, госпоже Фионе были переданы обращения. Они призвали к соответствующей реакции от международной общественности и миссии ООН по правам человека на пытки и нарушения прав человека, такие как условия содержания, предоставление медицинской помощи, питание", — добавила Кобцева. По ее словам, на встрече также обсудили вопросы адаптации людей, освобожденных из плена, поиска на территории ЛНР пропавших без вести и гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса.

В ЛНР рассчитывают, что в рамках переданных обращений будет проведено расследование. "Надеемся, что не только будет констатация факта, но и соответствующие органы будут привлечены к ответственности", — заявила Кобцева.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена и ожидают следующего в феврале-марте. В самопровозглашенных республиках этого также не исключают. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.