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Жители острова Терсейра обвиняют базу ВВС США в загрязнении природы

20:4622.02.2018
(обновлено: 20:51 22.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВоеннослужащие армии США. Архивное фотоВоеннослужащие армии США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Жители острова Терсейра, входящего в архипелаг Азорских островов, страдают от повышенного уровня радиации, загрязнения окружающей среды и участившихся случаев заболеванием рака, особенно в районах, которые находятся в непосредственной близости от американской военно-воздушной базы, следует из журналистского расследования, проведенного телеканалом RT.

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По информации телеканала, жители острова обеспокоены растущим количеством случаев заболевания раком и других серьезных болезней, которыми они страдают чаще, чем обитатели других Азорских островов. По мнению экспертов и представителей общественности, высокая заболеваемость раком и высокий уровень загрязнения окружающей среды могут быть связаны с деятельностью американской военно-воздушной базы, расположенной на острове.

Остров Терсейра — один из девяти Азорских островов в Атлантическом океане, принадлежит Португалии. На острове расположена военно-воздушная база США Лажес (Lajes), использующаяся, в частности, для дозаправки самолетов. Это вторая по величине база ВВС США вне территории Штатов после базы на острове Гуам. В настоящий момент профессор Высшей школы здравоохранения Норберту Мессиаса вместе с другими членами Департамента изучения проблем мозга и геронтологии университета Азорских островов проводит исследование, целью которого ученые ставят выявление эффекта, который расположенная на острове база США, оказывает на жителей острова, уровень загрязнения окружающей среды и риски заболевания раком.

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Загрязнение почвы

По словам бывшего сотрудника авиабазы Орланду Лима, когда он собирал радиоактивные пробы на Лысом холме — искусственной насыпи, которая была построена вне территории базы для размещения там бункеров, уровень радиации там был высоким. "Когда я был там в первый раз, радиоактивные частицы были везде. Почва была очень сухой. Мы зафиксировали выделение альфа-частиц повсюду", — заявил Лима телеканалу RT.

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Бывший мэр города Прайа-да-Витория Карлос Лима считает, что Лысый холм носит такое название не просто так. "Я знаю много фермеров, которые пытались освоить эту землю, но там ничего не растет. Для такой плодородной почвы, как наша, где вырастает все, что бы мы ни посеяли, я сомневаюсь, что в почве нет чего-то такого, что просто выжигает любые посевы", — считает Лима.

Сложная ситуация с окружающей средой была официально признана во внутреннем отчете 2003 года, выпущенном ВВС США. В отчете, на который ссылается местная газета Diario Insular, говорится о 17 случаях разлива топлива, которые происходили в течение нескольких десятков лет в разных местах острова. Шести из этих случаев была присвоена высшая степень опасности. В другом отчете, который был выпущен в 2005 году и обнародован также газетой Diario Insular со ссылкой на источники, говорится о 38 районах, в которых в почве и водоносных слоях был обнаружен высокий уровень содержания углеводородов и тяжелых металлов, включая цинк и свинец.

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По словам профессора Азорского университета Феликса Родригеса, на Азорских островах не существует закона, который бы регулировал проблемы загрязнения почвы и определял разрешенный уровень загрязнения.

"У нас нет законодательства, чтобы объявить — эта почва загрязнена. Поэтому пока мы ориентируемся на стандарты, которые приняты в Канаде или Нидерландах. Хотя у нас "всего лишь" в 50 раз уровень загрязнения почвы выше, чем это разрешено в наиболее "грязных" местах в этих странах. Меня это очень беспокоит", — заявил Родригес.

"Есть целый ряд мест, где уровень загрязнения крайне высок. Высокая концентрация тяжелых металлов и углеводородов причиняет серьезный вред здоровью, в том числе может вызывать бесплодие, рак, аритмию и бесконечное количество проблем, связанных с попаданием этих веществ в пищевую цепочку. Мы сталкиваемся со скрытой проблемой отравления", — сказал Родригес.

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© AFP 2018
Cолдаты США на военных учениях Saber Strike в Оржише, Польша. 16 июня 2017

Участившиеся случаи заболевания раком

По словам профессора Мессиаса, группа ученых начала свое исследование, в частности, после публикации данных 2007-2011 годов, в которых говорится, что уровень заболеваемости раком в Прайа-да-Витория выше, чем на остальной территории Азорских островов, особенно таких редких видов рака, как, например, рака глаз. "К примеру, мы обнаружили данные, которые указывают, что 33% случаев заболевания раком глаз приходится на Прайа-да-Витория, в том время как на остальное население Азорских островов приходится всего 8,52%", — сказал Мессиас.

"Чем больше появляется случаев заболевания раком, тем больше люди начинают задаваться вопросом, почему это происходит? Почему в Прайа-да-Витория есть места, где в каждом доме на одной стороне дороги был или есть хотя бы один случай заболевания раком, а на другой стороне дороги — практически каждый житель болен. Это ненормально", — считает Маркус Фагундес, активист общественного движения, которое добивается вынесения вопроса об очистке территории острова в парламент Португалии.

"Это очень большое совпадение, что есть столько случаев заболевания раком в одной семье, особенно у тех, кто проживает в одном районе", — считает местная жительница Мадейл Авила, которой был поставлен диагноз рак груди. Оба ее родителя скончались от раковых заболеваний.

Власти США отказались прокомментировать телеканалу RT складывающуюся на острове ситуацию. В полученном телеканалом ответе говорится, что США не будут давать дополнительных комментариев к тем заявлениям, которые были сделаны по итогам португало-американской встречи в декабре 2017 года.

Власти Португалии на момент публикации материала RT не ответили на запрос о комментарии.

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