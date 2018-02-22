Посольство прокомментировало задержание россиянина в Германии

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Посольство России в Германии прокомментировало задержание россиянина, которого подозревают в участии в столкновениях болельщиков во время чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции.

"Решительно возражаем против задержания и передачи третьему государству (Франции. — Прим. ред.) гражданина России, который не совершал никаких правонарушений на территории ФРГ", — сказал пресс-атташе посольства Денис Микерин.

Посольство требует конкретизировать, на каком основании задержали мужчину.

Микерин также заявил, что диппредставительство "рассматривает арест россиянина как возможный повод для обострения и политизации темы футбольного хулиганства перед ЧМ-2018".

В среду москвича 1986 года рождения задержали в аэропорту Мюнхена по запросу французских властей. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции во Францию.

Драка болельщиков на чемпионате Европы по футболу началась после первого матча Россия — Англия, который завершился со счетом 1:1. Порядка 30 россиян, прорвав оцепление стюардов, проникли в сектор с английскими фанатами. Впоследствии УЕФА наказал сборную России условной дисквалификацией до конца турнира.