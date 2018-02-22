Богданов и посол Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии и Йемене

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в четверг с послом Саудовской Аравии Раидом Кримли ситуацию в Сирии и Йемене, а также двустороннее взаимодействие, говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались также некоторые ключевые темы ближневосточной повестки дня, в частности, ситуация в Сирии, Йемене и зоне Персидского залива", — отмечается в сообщении. Встреча прошла по просьбе саудовского посла.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам дальнейшего наращивания многопланового российско-саудовского взаимодействия", — сообщает МИД РФ.