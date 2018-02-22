Лукашенко заявил о милитаризации Восточной Европы

МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Последовательная милитаризация осуществляется в Восточной Европе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Осуществляется последовательная милитаризация Восточной Европы, где развертываются дополнительные воинские контингенты. Как следствие, в нынешнем году существенно увеличатся военные расходы этих стран", — сказал Лукашенко в четверг в Минске на торжественном собрании, посвященном столетию вооруженных сил Белоруссии.

Об этом сообщила пресс-служба президента. "А ведь это были не просто дружественные нам страны. Это были родные нам страны. Мы совсем недавно, при нашей с вами памяти, состояли с этими государствами в едином оборонном блоке — Варшавском договоре. После распада Советского Союза нам клятвенно обещали, что НАТО на Восток расширяться не будет — надо только ликвидировать Варшавский договор. Ликвидировали. Известно кто", — сказал он.

Лукашенко отметил, что еще в начале своей президентской карьеры он предупреждал всех, что это величайшая ошибка. "Разрушив собственную страну (СССР – ред.), уходим с тех территорий, которые были нам подконтрольны после Второй мировой войны. И, более того, разрушаем наше оборонное пространство. Никогда страны Альянса не будут выполнять свои обязательства по нерасширению. Так оно и произошло. Развалив свою страну собственными руками, мы начали планомерное уничтожение всего того, что было накоплено в годы Советского Союза", — продолжил он.

По словам Лукашенко, впоследствии постсоветские страны "опомнились, что слишком мало у нас друзей, а те, которые в друзья записываются, врут". "И нам пришлось на марше четыре раза модернизировать свою армию, оптимизировать. Это стоило недешево. И это, тем более, не материально, а морально и духовно дорого обошлось белорусскому народу, как и россиянам, народам некогда Советского Союза", — подчеркнул глава государства.

Он заявил об "эпохе масштабного передела мира", когда целенаправленно подрывается классическое международное право и его основа — суверенитет государства, колоссально возрос фактор военной силы. В результате вмешательства основных геополитических игроков во внутренние дела ряда государств, в том числе европейских, спровоцированы внутренние вооруженные конфликты, отметил Лукашенко.