Глава стрелковой ассоциации США призвал усилить меры безопасности в школах

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Глава Национальной стрелковой ассоциации (NRA) США Уэйн Лапьер призвал к укреплению безопасности в американских школах для предотвращения массовых расстрелов и обвинил демократов в политизации проблемы оборота оружия в стране.

"Как обычно оппортунисты не упустили ни секунды, чтобы использовать трагедию для политической игры… Крис Мерфи, Ненси Пелоси и другие, подзадориваемые национальными СМИ, винят NRA, призывают к еще большему государственному контролю. Они ненавидят NRA, ненавидят Вторую поправку, они ненавидят индивидуальные свободы", — сказал Лапьер, выступая на конференции консерваторов, проходящей в четверг под Вашингтоном.

"И их цель — уничтожить Вторую поправку, чтобы уничтожить все индивидуальные свободы… Их решение — сделать всех вас менее свободными", — сказал Лапьер под аплодисменты аудитории.

По его словам, набравшее новую силу после трагедии во Флориде движение за решение проблемы оборота оружия в США является "атакой на свободы американцев". "Они хотят списать все ошибки в отношении безопасности школ, недосмотры в семье, в системе психологического здоровья и невероятный провал ФБР на NRA", — сказал Лапьер.

Он выразил мнение, что в США достаточно законов в этой сфере, но "закон действует только, если люди его соблюдают".

Руководитель крупнейшего оружейного лобби США заверил, что члены возглавляемой им организации "разделяют цель о безопасных школах, районах и безопасной стране".

"Безумие, что в нашей стране банки и ювелирные магазины защищены больше, чем наши дети, мы должны немедленно укрепить наши школы, в том числе вооруженной охраной, которая защитит каждого невинного ребенка", — сказал глава ассоциации.

"Для безумцев не должно быть проще расстрелять школу, чем банк, ювелирный магазин или голливудский прием. Школы должны быть самым защищенным объектом", — сказал руководитель NRA. "Остановить плохого парня с оружием может лишь хороший парень с оружием", — отметил Лапьер.

На прошлой неделе в США с новой силой возобновились дискуссии об ограничениях оборота оружия на фоне стрельбы в школе города Паркленд во Флориде, где 19-летний бывший ученик застрелил 17 человек.

В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к конституции. Влиятельное оружейное лобби выступает против каких-либо дальнейших ограничений на покупку оружия. Тем не менее, согласно опросам, подавляющее большинство американцев поддерживает усиление проверок.

Сейчас в США судимость, наличие психической болезни и другие факторы могут помешать потенциальному покупателю приобрести оружие, однако эта система часто дает сбои, в том числе и в резонансных случаях массовой стрельбы.