В Раде назвали Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией"

ВИЛЬНЮС, 22 фев – РИА Новости. Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией", сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.

Об этом он сказал на торжественной церемонии, посвященной столетию восстановления литовского государства.

Парубий заявил, что Россия "сломает зубы о щит Европы, который вместе держат Украина и Литва".

По его словам, Вильнюс помогает Киеву "бороться за независимость".

"И сегодня Литва является для нас большой помощью в борьбе за нашу независимость. Мы, украинцы, всегда восхищались силой и патриотизмом литовского народа", — сказал Парубий.

Украина и страны НАТО не раз обвиняли Россию в "агрессии", не представляя никаких доказательств. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Москва никому не угрожает и не намерена ни на кого нападать.

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