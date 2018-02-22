Латвия запретила въезд 49 иностранцам по аналогу "списка Магнитского"

РИГА, 22 фев — РИА Новости. МИД Латвии запретил въезд в страну 49 иностранным лицам по так называемому "списку Магнитского", написал в своем профиле в Twitter глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Исполняя решение Сейма от 8 февраля 2018 года о призыве установить санкции для лиц, связанных с "делом Магнитского", а также согласно резолюции премьер-министра Латвии от 22 февраля и основываясь на иммиграционном законе я установил запрет на въезд в страну 49 лицам", — написал Ринкевич.

Согласно основным положениям "закона Магнитского", в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия") заявил РИА Новости, что Россия должна будет отреагировать, если Латвия примет собственный закон, аналогичный "закону Магнитского".

Акт Магнитского был принят в 2012 году в США. Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ. Ранее аналогичный закон, вводящий санкции против иностранных чиновников, вступил в силу и в Канаде. Парламент Литвы принял подобный документ в середине ноября 2017 года.