Лондон призвал Тегеран к более конструктивной роли на Ближнем Востоке

ЛОНДОН, 22 фев – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские власти призывают Иран играть более конструктивную роль по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД Великобритании Алистар Берт.

В четверг Берт провел в Лондоне переговоры с замглавы иранского МИД Аббасом Аракчи. Стороны обсудили пути сохранения договоренностей по иранской ядерной программе и проблему с находящимися в заключении в Иране британскими гражданами.

"Продолжение конструктивного диалога с Ираном является жизненно важным… Иран является ведущим игроком на Ближнем Востоке. На встрече я призвал иранское правительство играть более позитивную роль в регионе, в частности, в конфликтах в Йемене и в Сирии", — сказал Берт журналистам после переговоров.

Он напомнил, что в декабре 2017 года Тегеран с визитом посещал глава британского МИД Борис Джонсон, и именно результаты той поездки заложили основу "позитивной дискуссии", состоявшейся сегодня в Лондоне.

Ранее в четверг Аракчи заявил, что Тегеран ведет переговоры с Дамаском относительно способов деэскалации в Восточной Гуте и отправки туда гуманитарной помощи. По его словам, Иран поддерживает тесные контакты с сирийским правительством, пытаясь понять, как может содействовать деэскалации.