БРЮССЕЛЬ, 22 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Вопрос о продлении санкций Евросоюза против граждан и юридических лиц России и Украины внесен в повестку дня встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС 26 февраля в Брюсселе, сообщила в четверг высокопоставленный чиновник ЕС.
"Вопрос о продлении действия санкций внесен в повестку дня встречи", — сказала она на брифинге в преддверии заседания, отвечая на вопрос РИА Новости.
При этом чиновница ушла от ответа на вопрос, планируется ли вносить изменения в санкционный список.
Комитет постпредов стран ЕС при Евросоюзе (Coreper) в среду согласовал продление на полгода индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц РФ и Украины, истекающих 15 марта. Ранее европейский источник сообщил РИА Новости, что формальное продление запланировано на 12 марта, а само решение может быть одобрено главами МИД ЕС 26 февраля.
Решение о продлении санкций будет включено в число так называемых вопросов "А", такие решения принимаются без обсуждения.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.