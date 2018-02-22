БРЮССЕЛЬ, 22 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Вопрос о продлении санкций Евросоюза против граждан и юридических лиц России и Украины внесен в повестку дня встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС 26 февраля в Брюсселе, сообщила в четверг высокопоставленный чиновник ЕС.

"Вопрос о продлении действия санкций внесен в повестку дня встречи", — сказала она на брифинге в преддверии заседания, отвечая на вопрос РИА Новости.

При этом чиновница ушла от ответа на вопрос, планируется ли вносить изменения в санкционный список.

Комитет постпредов стран ЕС при Евросоюзе (Coreper) в среду согласовал продление на полгода индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц РФ и Украины, истекающих 15 марта. Ранее европейский источник сообщил РИА Новости, что формальное продление запланировано на 12 марта, а само решение может быть одобрено главами МИД ЕС 26 февраля.

Решение о продлении санкций будет включено в число так называемых вопросов "А", такие решения принимаются без обсуждения.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.