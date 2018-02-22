Путин стал почетным доктором Университета Пелопоннеса

АФИНЫ, 22 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Президенту России Владимиру Путину присвоена степень Почетного доктора Университета Пелопоннеса.

Торжественная церемония передачи мантии Почетного доктора и диплома о присвоении этой высшей академической степени президенту России состоялась в четверг в российском посольстве в Греции.

Руководство ВУЗа приняло решение присвоить степень Почетного доктора Путину за его деятельность на посту главы государства и вклад в укрепление российско-греческих отношений, просвещение, искусство, общество и демократию, сказал проректор Университета Пелопоннеса Астериос Тсиарас.

В ответном слове посол России в Греции Андрей Маслов выразил признательность руководству университета и подчеркнул, что присвоение степени Почетного доктора главе российского государства отражает исключительно благоприятное отношение большинства греческих граждан к России и ее лидеру. Решение университета – важный вклад в развитие гуманитарных связей между Россией и Грецией, особенно в контексте отмечаемого в этом году 190-летия с момента установления российско-греческих дипломатических отношений, сказал посол.

Присутствовавший на церемонии первый заместитель министра иностранных дел Греции Георгиос Катрунгалос подчеркнул настрой Афин на укрепление многоплановых связей с братским народом России.

Государственный университет Пелопоннеса был основан в 2000 году. В настоящее время в его рамках действуют пять факультетов по естественным и гуманитарным специальностям. Ранее степень Почетного доктора университета присваивалась президенту Греции Прокопису Павлопулосу, Архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму, герою антифашистского сопротивления Греции Манолису Глезосу.